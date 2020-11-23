В Одесі автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з Lexus і перекинувся, внаслідок ДТП постраждали три людини.
Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, в неділю близько 17:30 на регульованому перехресті вулиць Дальницької та Балківської зіткнулися автомобілі Lexus і Ford Transit - швидка медична допомога однієї з приватних медичних компаній.
"Після зіткнення автомобіль швидкої допомоги перекинувся на бік", - повідомили в управлінні.
В результаті події постраждали три особи - в лікарню доставлені два пасажири автомобіля Ford і водій Lexus.
Причини події встановлюються.
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