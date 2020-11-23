Внаслідок події в лікарню доставлені два пасажири автомобіля Ford і водій Lexus.

В Одесі автомобіль швидкої допомоги зіткнувся з Lexus і перекинувся, внаслідок ДТП постраждали три людини.

Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, в неділю близько 17:30 на регульованому перехресті вулиць Дальницької та Балківської зіткнулися автомобілі Lexus і Ford Transit - швидка медична допомога однієї з приватних медичних компаній.

"Після зіткнення автомобіль швидкої допомоги перекинувся на бік", - повідомили в управлінні.

В результаті події постраждали три особи - в лікарню доставлені два пасажири автомобіля Ford і водій Lexus.

Причини події встановлюються.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова