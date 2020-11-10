За попередніми даними, водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

Сьогодні в Біляївському районі Одеської області п'яний водій з дружиною кинули в перевернутому автомобілі загиблого пасажира і зникли.

Читайте такожВ Одесі зловмисник на викраденому авто намагався втекти від поліцейських і влаштував ДТП, є постраждаліЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, ДТП сталася біля села Вигода.

За попередніми даними, водій автомобіля Mazdа, не впоравшись з керуванням, з'їхав з траси в кювет, потім автомобіль зіткнувся зі стовпом і перекинувся.

Зазначається, що пасажир, який сидів на задньому сидінні, загинув миттєво. 32-річний водій з дружиною, яка також була в машині, покинули місце події.

"Однак поліцейські їх розшукали і зараз проводять заходи щодо встановлення обставин ДТП", - повідомили в главку.

У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Разом з тим, як заявили в поліції, для встановлення факту вживання алкоголю, чоловіка направили на медичний огляд.

На місці аварії працює слідча група. Вирішується питання про відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та затримання водія в порядку ст. 208 КПК.



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Автор: Лариса Козова