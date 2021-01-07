Жінка-водій іномарки не впоралась із керуванням та з'їхала в кювет. Загинула її мати.

В Одеській області в ДТП загинула пенсіонерка, ще двоє 9-річних дітей госпіталізовані.

Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, аварія сталася сьогодні на трасі Одеса-Рені близько 13:00.

«У селі Миколаївка-Новоросійська одна людина загинула, ще троє - травмовані», - повідомили в главку.

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За попередньою інформацією працівників Саратського відділення поліції, 45-річна жителька міста Білгород-Дністровський - водій автомобіля Opel - не обрала безпечну швидкість, не впоралась із керуванням та з'їхала в кювет.

У салоні, окрім жінки-водія, перебували її 71-річна мати, 9-річний син та його приятель-одноліток.

Від отриманих травм жінка похилого віку загинула, дітей госпіталізували - у них забої грудної клітки. Жінці-водію, яка отримала легкі травми, госпіталізація не знадобилась.

Наразі встановлюються обставини ДТП.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова