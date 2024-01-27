Поліцейським стрілець сказав, що хотів пристріляти нову рушницю.

В Тернопільській області чоловік застрелив людину і сказав поліцейським, що сплутав свою жертву з дикою твариною. Про це повідомляє обласне управління Національної поліції.

Трагедія сталася у полі поблизу села Курники Тернопільського району рано вранці 27-го січня. За попередніми даними, 58-річний чоловік разом зі знайомим, який придбав мисливську зброю, вийшли у поле, аби пристріляти рушницю.

"Помітивши вдалині невідомий об’єкт, чоловік сприйняв його за звіра та здійснив один постріл. Проте, підійшовши ближче, "мисливці" побачили мертву людину", – йдеться у повідомленні.

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Горе-мисливці одразу повідомили поліцейських про те, що вчинили. Прибулі за викликом правоохоронці встановили, що загиблим є 51-річний мешканець того ж села. Зброя, з якої його вбили, належить товаришу стрільця, вона була зареєстрована належним чином.

За фактом цієї події порушено кримінальну справу відповідно до ч. 1 ст. 119 КК – вбивство через необережність. Якщо провину стрільця буде доведено в суді, йому може загрожувати від умовного покарання до 5 років позбавлення волі.

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