Пацієнтка приватної стоматологічної клініки лікувала зуби з використанням седації. Після цього вона перестала дихати.

На Рівненщині під час візиту до стоматолога померла 50-річна жінка.

За інформацією поліції Рівненської області, подія трапилася ввечері 19 січня у приватній стоматологічній клініці міста Здолбунів.

Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації.

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"Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. На жаль, жінка померла", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили речові докази, які мають значення у справі.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником розпочато кримінальне провадження, в рамках якого призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті жінки.

Інші трагічні випадки у стоматологічних клініках

Торік у листопаді у Тернополі в стоматологічній лікарні помер хлопчик, якому не виповнилося і 2 років. У комунальному медзакладі йому лікували зуби під загальним наркозом. Через падіння кров’яного тиску під час лікування хлопчика доставили у реанімацію, де він помер. За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

А вже у грудні у львівській приватній стоматологічній клініці впав у кому 5-річний син музиканта Віктора Пашника Велес. Дитині вирішили видалити зуби під загальним наркозом. Його батько стверджував, що хлопчик пручався в операційній медзакладу і лікарі нібито силоміць вдягнули йому маску. Під час операції у Велеса зупинилося серце, його перевели в реанімацію. Потім стало відомо, що лікарі констатували у хлопчика смерть мозку. Дитина померла 13 січня.

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