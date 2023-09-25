Куля влучила чоловіку у шию, він помер на місці події.

На Львівщині під час нічного полювання мисливець випадково застрелив свого племінника.

За повідомленням поліції Львівської області, інцидент стався 23 вересня близько 23:30 в одному з лісових масивів на території Стрийського району.

Як встановили поліцейські, під час полювання 63-річний житель міста Сколе здійснив постріл з мисливського карабіна "Сайга", влучивши у свого 38-річного племінника – жителя Львова.

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За словами мисливця, він з родичем полював на дичину та в темноті переплутав його зі звіром. Куля влучила чоловіку у шию, спричинивши тілесні ушкодження, від яких він помер на місці події.

Поліцейські розпочали розслідування за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – ув’язнення на строк до п’яти років.

Мисливця затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці вилучили та скерували на експертне дослідження зброю, з якої був здійснений смертельний постріл.

Вбивство школярки на Дніпропетровщині

На початку вересня у П'ятихатках на Дніпропетровщині вбили та зґвалтували 16-річну дівчину. Її тіло знайшли в хащах біля одного з будинків.

23 вересня правоохоронці "вийшли" на підозрюваного – 46-річного раніше судимого місцевого жителя. Його затримали за результатами судмедекспертиз.

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