Група молодиків представилася "активістами, що виступають проти порушень громадського порядку".

Правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Росії, які 3 квітня побили перехожого в центрі Києва.

Читайте такожБили всіх підряд: біля ТРЦ у центрі Києва сталася масова бійка (відео)Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними досудового розслідування, 3 квітня поблизу Поштової площі на Подолі група молодиків підійшла до хлопця та дівчини, які вживали слабоалкогольні напої, та зробили їм зауваження, супроводжуючи це нецензурною лайкою.

При цьому молодики представлялися громадянами України та «активістами, що виступають проти порушень громадського порядку».

Зазначається, що на зауваження хлопець одразу загорнув металеві бляшанки у паперовий пакет. Однак молодики продовжили нецензурно лаятися та, поваливши на землю, почали бити ногами та руками по голові, тулубу.

Правоохоронці встановили двох осіб, що вчиняли хуліганські дії, ними виявилися 32-річний та 28-річний росіяни: «Їм оголошено підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів».

Відносно осіб, які вживали спиртні напої у громадському місці, було складено адміністративні протоколи.

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Автор: Катерина Шварц