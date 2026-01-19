'Слон у порцеляновій крамниці': МЗС Чехії розкритикувало заяву Павела про літаки Україні

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що президент Петр Павел не консультувався з урядом щодо передачі літаків Україні.

Під час візиту до України в Києві 16 січня президент Чехії Петр Павел заявив, що "найближчим часом" його країна поставить Україні бойові літаки, які ефективні в боротьбі з безпілотниками. Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка розкритикував Павела за цю заяву в ефірі програми Otázky Václava Moravce, повідомляє CT24.

Мацінка назвав дії глави держави "поведінкою слона в порцеляновій крамниці". Він додав, що президент Чехії не консультувався з урядом, коли під час візиту до Києва робив заяву про передачу літаків Україні.

Очільник МЗС Чехії зазначив, що у Павела немає повноважень давати подібні обіцянки без узгодження з урядом. На думку Мацінки, заява президента Чехії "могла створити проблеми в коаліції та знизити шанси на реальне надання літаків".

Відео дня

Додається, що питання стосовно постачання літаків Україні мають обговорити на коаліційній раді.

Президент Чехії не погоджується з критикою в свій бік. Павел пояснив, що президент України Володимир Зеленський запропонував не безоплатну передачу, а викуп літаків. На його думку, це "могло б пришвидшити процес і стати вигідним для чеського виробника". Павел підкреслив, що остаточне рішення має ухвалити уряд країни.

Спікер Палати депутатів Томіо Окамура заявив, що слова президента були відредаговані українськими медіа, а чеські ЗМІ не уточнили деталі й підхопили інформацію.

Україна та Чехія: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура у своїй новорічній промові заявив, що проти надання Україні зброї та поскаржився на "злодіїв хунти Зеленського". Окамура висловив думку, що Чехія не може використовувати гроші, які належать пенсіонерам, інвалідам та сім’ям з дітьми, щоб купувати зброю для України та продовжувати "абсолютно безглузду війну". Він вважає, що Захід наживається на поставках зброї Україні.

Також ми писали, що лідер чеської ініціативи Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) Мартін Ондрачек розповів, що після заяви Окамури, чехи збільшили кількість донатів на зброю для України. Зокрема, за 1 січня 2026 року вони отримали майже 26,5 тис. євро, а за 2 січня - 32,35 тис. євро. Ондрачек зазначив, що це великі суми, оскільки більше пожертв громадяни роблять на різдвяні свята.

Вас також можуть зацікавити новини: