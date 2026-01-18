Авторитет Путіна зазнав удару через нездатність підтримати союзників, - WP

Видання зазначає, що послаблення міжнародної позиції відбувається на тлі зростаючого невдоволення населення безкінечною війною.

За оцінками аналітиків, авторитет президента Росії Володимира Путіна в країні та за кордоном падає в очах президента Дональда Трампа, ключових союзників Москви та провійськової спільноти Росії, повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що вони обурюються через війну в Україні, яка, здається, триватиме вічно. В той час, як лідери союзників Росії, таких як Венесуела, Сирія та Іран, усуваються від влади або стають мішенями, міжнародні обіцянки Путіна звучать все більш порожньо.

В статті підкреслюється, що брехні Путіна вже ніхто не вірить, тоді як багато прокремлівських яструбів вимагають більш рішучих дій для відновлення авторитету країни.

"Росія змушена вчинити щось жахливе, щоб відновити свою репутацію. Дуже прикро, що ми змушені використовувати такі аргументи. Але у нас немає вибору. У світі, подібному до світу Трампа, мають значення лише жорстокість, сила, масове знищення", - заявив ультраправий російський ідеолог Олександр Дугін у коментарі, який натякав на розчарування прихильників режиму.

Видання зазначає, що більш транзакційна адміністрація США, яка значно переймається грошима та угодами, ніж демократією, викликає плутанину в російській зовнішній політиці, яка історично базувала свою силу на реакції на позицію США.

"Всі закони порушуються, і Путін зараз перебуває в досить дивному становищі. Я б не сказав, що його відносини з Трампом є пріоритетом, він не готовий пожертвувати заради цього всім, його пріоритетом є гідне завершення цієї війни", - зазначив на умовах анонімності для видання колишній високопоставлений чиновник Кремля.

В публікації йдеться, що хоча в 2025 році Путін особисто підписав угоди про стратегічне партнерство з Венесуелою та Іраном, він зберігає мовчання після шокуючого захоплення Трампом венесуельського президента Ніколаса Мадуро, а також обіцянок Вашингтона допомогти іранським антиурядовим протестувальникам. Додається, що Росія лише закликала США дотримуватися міжнародного права.

На думку аналітиків, російський диктатор обмежений необхідністю підтримувати відносини з Трампом, навіть коли американські війська захопили російський нафтовий танкер.

Окрім цього, нездатність Путіна підтримати союзників у скрутну хвилину завдала серйозного удару по проєкції сили Росії за кордоном та її авторитету на світовій арені.

"Росія вибирає жахливих, неефективних партнерів, тому що ніхто інший не хоче дружити з нею. А коли ці режими руйнуються, як ми бачили в Сирії, Росія не в змозі виправити ситуацію. … Росія не може допомогти цим режимам стати більш ефективними або задовольнити потреби їхнього населення … або допомогти їм вжити значущих заходів у відповідь проти США", - директор Центру Карнегі "Росія-Євразія" Олександр Габуєв.

Він додав, що тісні відносини Росії з Венесуелою історично були важливим сигналом для Вашингтона про те, що Москва має плацдарм у "задньому дворі" Америки, так само як США мають його в Україні.

"Венесуела була символом глобального впливу Росії. Тепер уся ця риторика вражаюче обернулася проти Кремля", - додав Габуєв.

В статті підкреслюється, що послаблення міжнародної позиції відбувається на тлі зростаючого невдоволення населення безкінечною війною, яка зруйнувала міф про силу і непереможність Росії та може занурити країну в ще більший економічний і соціальний занепад.

Зазначається, що війна Росії проти України триває вже довше, ніж її участь у Другій світовій війні - це сумний рубіж, який був відзначений минулого тижня. Чимало критиків з провійськової спільноти країни назвали це ознакою поразки Росії.

Видання поділилося, що за майже чотири роки, протягом яких Росія застрягла на сході України, нацистські війська просунулися майже до Москви, перш ніж Червона армія відкинула їх назад і захопила Берлін.

В статті вказується, що хоча й важко оцінити загальну громадську думку та авторитет Путіна в авторитарному середовищі з суворими законами про цензуру, російський політолог з Берліна Катерина Шульман посилаючись на нещодавні дані опитування громадської думки, зазначає, що рівень песимізму в російському суспільстві різко зріс в 2025 році.

"Мир зараз є майже загальним бажанням російського суспільства. З приходом адміністрації Трампа з'явилася хвиля надії: нарешті було видно кінець війни, але ця надія не виправдалася", - зазначила Шульман.

Вона вважає, що російське суспільство зазнало психологічного удару. Оскільки нормальна політична дискусія неможлива, росіяни не бачать жодного рішення чи стратегії виходу, а лише відчувають невдоволення, тривогу та розчарування.

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними видання NYP, Росія продовжила терміни захоплення всього Донбасу до квітня 2026 року. Проте, як зазначає видання, цей термін так само химерний, як і всі попередні. Наводяться дані, що за нинішніх темпів просування росіяни зможуть втілити цю мрію хіба що до середини 2027 року. При цьому, російський диктатор намагається переконати світ у тому, що українські лінії оборони близькі до падіння. Путін це робить для того, щоб президент США Дональд Трамп примусив Україну до капітуляції.

Також ми писали, що колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не вірить в те, що можна змінити думку очільника Кремля Володимира Путіна. Тому він радить проявляти наполегливість у відносинах з ним. Столтенберг переконаний, що Путін, як і раніше, хоче контролювати всю Україну. На його думку, якщо президент РФ зрозуміє, що йому доведеться заплатити занадто високу ціну - кров'ю і грошима - тоді він, можливо, може погодитися на рішення, яке буде прийнятне для України.

