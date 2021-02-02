Як горів "Епіцентр" - в мережі з'явилося відео / скріншот

Масштабну пожежу в "Епіцентрі" міста Первомайськ Миколаївської області зняли з висоти пташиного польоту.

Читайте такожПожежа в "Епіцентрі": палію загрожує довічне ув'язнення

Відео з місця подій опублікував начальник ГУ Нацполіції України в Миколаївській області Сергій Шайхет.

На кадрах можна бачити, що будівля торгового центру серйозно постраждала - судячи з усього її дах обвалився.

На Youtube також з'явилось відео пожежі, зняти з дрону.

Пожежа в Епіцентрі в Первомайську

  • Сьогодні стало відомо, що в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідують пожежу в торговому центрі "Епіцентр".
  • За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.
  • В "епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН