Як горів "Епіцентр" - в мережі з'явилося відео / скріншот
Масштабну пожежу в "Епіцентрі" міста Первомайськ Миколаївської області зняли з висоти пташиного польоту.
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Відео з місця подій опублікував начальник ГУ Нацполіції України в Миколаївській області Сергій Шайхет.
На кадрах можна бачити, що будівля торгового центру серйозно постраждала - судячи з усього її дах обвалився.
На Youtube також з'явилось відео пожежі, зняти з дрону.
Пожежа в Епіцентрі в Первомайську
- Сьогодні стало відомо, що в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідують пожежу в торговому центрі "Епіцентр".
- За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.
- В "епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці.
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