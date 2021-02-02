Пожежу в "Епіцентрі" під Миколаєвом зняли з висоти пташиного польоту (відео)

На кадрах можна бачити, що будівля торгового центру серйозно постраждала.

Масштабну пожежу в "Епіцентрі" міста Первомайськ Миколаївської області зняли з висоти пташиного польоту. Читайте такожПожежа в "Епіцентрі": палію загрожує довічне ув'язнення Відео з місця подій опублікував начальник ГУ Нацполіції України в Миколаївській області Сергій Шайхет. На кадрах можна бачити, що будівля торгового центру серйозно постраждала - судячи з усього її дах обвалився. На Youtube також з'явилось відео пожежі, зняти з дрону. Пожежа в Епіцентрі в Первомайську Сьогодні стало відомо, що в місті Первомайськ Миколаївської області рятувальники ліквідують пожежу в торговому центрі "Епіцентр".

За даними поліції, пожежу влаштував 37-річний чоловік, озброєний ножем і сокирою. Він розлив у приміщенні горючу рідину і влаштував підпал, поранив охоронця і намагався втекти. При затриманні злочинець поранив сокирою ще одного охоронця.

В "епіцентрі" заявили, що паліїв у Первомайську було двоє: другого шукають правоохоронці. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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