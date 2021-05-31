За словами очевидців, під час гри в баскетбол підліток упав і почав задихатися.

Народний артист України, депутат Одеської міської ради (фракція "Слуга народу") Олег Філімонов розповів нові подробиці про смерті свого онука - 15-річного Евана Григора. 30 травня підліток помер на спортивному майданчику в Одесі.

За словами Філімонова, хлопець ніколи не скаржився на здоров'я, а смерть була миттєвою: можливо, його вбив тромб, що відірвався, повідомляє "Сьогодні".

"Зараз йде розтин. Ми припускаємо, що відірвався тромб. Смерть настала миттєво. В онука ніколи не було скарг на здоров'я, це був здоровий 15-річний хлопчик, навчався в мореплавці, часто грав у баскетбол, тому що був високим", - сказав артист.

Поліція тим часом почала розслідування раптової смерті онука Філімонова.

"За словами очевидців, під час гри в баскетбол підліток впав і почав задихатися. Лікарі "швидкої", яких вони викликали, намагалися реанімувати хлопця, але безрезультатно", - повідомили в Одеському районному управлінні поліції №1.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство - з позначкою "природна смерть". Тіло відправили на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.

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Учора, 30 травня депутат Одеської міської ради (фракція "Слуга народу"), народний артист України Олег Філімонов повідомив, що раптово помер його 15-річний онук Еван Григор.

За словами Філімонова, хлопець грав у баскетбол на майданчику з друзями, впав і помер. "Швидка" намагалася його реанімувати упродовж 45 хвилин, але не вийшло. "Йому у серпні виповнилося б 16 років. Ось таке горе", - розповів артист.

Очевидці повідомляли, що трагедія сталася в Київському районі Одеси на проспекті Академіка Глушко. Хлопець грав у баскетбол біля школи № 84. Потім відійшов відпочити, але раптово впав на землю.

На відео з місця смерті онука Філімонова видно, як медик надає першу допомогу хлопцеві на спортивному майданчику.

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Автори: Лариса Козова, Катерина Комолова