Мати зловживала алкоголем та не годувала маленького сина.

Під Харковом поліція "врятувала" маленьку дитину від власної матері. 36-річна жінка, яка мешкає у Чугуєві, зловживає спиртними напоями та два дні не годувала свого 2-річного сина.

Про це повідомила прес-служба Поліції Чугуївщини.

До будинку, де зі своїм маленьким сином проживає жінка, навідалися з рейдом начальник сектору ювенальної превенції Чугуївського РУП та працівники Служби у справах дітей. Там правоохоронці побачили жахливі умови, небезпечні для дитини.

Вибиті шибки, розкидані пляшки з-під спиртного та ніж, який у будь-який момент безперешкодно міг взяти до рук маленький хлопчик - все це вразило поліціянтів. Правоохоронці встановили, що 36-річна жінка зловживає алкоголем та вже два дні не годує свого 2-річного сина.

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"Дана сім‘я буде регулярно перевірятись співробітниками сектору ювенальної превенції Чугуївського РУП", - додали у прес-службі.

Раніше УНІАН повідомляв, що У Луганській області хлопець відкрив вогонь по підлітках, через це постраждала дитина.

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Автор: Поліна Кузенко