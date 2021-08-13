13-річного хлопчика госпіталізували з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів.

У місті Рубіжне 17-річний хлопець відкрив вогонь по компанії підлітків.

Про це повідомляє речниця поліції регіону Тетяна Погукай у Facebook.

Інцидент стався 12 серпня. Близько 23:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що 17-річний юнак поранив неповнолітнього.

Як з'ясувалося, підлітки гуляли поблизу будинку на вул. Смирнова. У цей час 17-річний місцевий мешканець виніс з дому, попередньо, пневматичну рушницю та вистрелив у напрямку дітей, які від’їжджали на велосипедах.

Читайте такожОтруїв і застрелив: киянина підозрюють у вбивстві двох сестер заради квартири13-річного хлопця з кульовим пораненням черевної порожнини та пошкодженням внутрішніх органів госпіталізували до Лисичанської дитячої лікарні.

Даний факт внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 КК України "Умисне тяжке тілесне ушкодження".

"Під час огляду пневматичної гвинтівки встановлено що вона зроблена самостійно з запчастин різних пневматичних гвинтівок калібру 4,5 мм, на частинах маркування та номери відсутні, вона вилучена та спрямована для проведення експертизи", - йдеться у повідомленні.

Слідчі спільно з оперативниками встановлюють всі обставини події, свідків та мотиви, а також походження зброї. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу хлопцю.

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Автор: Людмила Жерновська