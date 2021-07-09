Йому загрожує довічне ув'язнення.

"Голосіївський стрілець" Іван Мартинюк заявив, що відкрив стрілянину через те, що йому не надали рішення суду і не дали дочекатися адвокатів.

Про це пише Telegram-канал PavlovskyNews.

Про деталі події він розповів в ході засідання в Голосіївському суді, де йому повинні обрати запобіжний захід.

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За його словами, він прийняв рішення стріляти, коли зрозумів, що дверні петлі спилюють болгаркою.

У квартирі в цей час перебувала його цивільна дружина.

Він зазначив, що не міг впустити патрульних, оскільки був зламаний дверний замок. Також чоловік розповів, що розлив бензин у квартирі, злякавшись погроз штурму корду.

Мартинюк підкреслив, що не може зрозуміти, чому поліцейські брали участь у розтині дверей.

Стрілянина в Києві 7 липня: подробиці

Вранці 7 липня у Києві провели спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який поранив двох людей, у тому числі поліцейського.

За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик про конфлікт у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.

Правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік-поранення в обличчя. Після цього зловмисник закрився в квартирі і підпалив її.

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Автор: Людмила Жерновська