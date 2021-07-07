У Києві в результаті стрілянини поранено двох правоохоронців, введено спецоперацію "Грім".
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
Наразі у місті введено спецоперацію "Грім".
Правоохоронці були поранені в результаті стрілянини на Голосіївському проспекті.
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Слідчо-оперативна група виїхала на місце події.
Подробиці у поліції пообіцяли повідомити згодом.
При цьому в Telegram-каналі "Київ Оперативний" повідомляли, що на місці перестрілки зараз 7 нарядів поліції. Постраждалих правоохоронців госпіталізовано.
За попередньою інформацією, сам стрілець застрелився.
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