Інцидент стався на Голосіївському проспекті. Деталі уточнюються.

У Києві в результаті стрілянини поранено двох правоохоронців, введено спецоперацію "Грім".

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Наразі у місті введено спецоперацію "Грім".

Правоохоронці були поранені в результаті стрілянини на Голосіївському проспекті.

Читайте такожПолтавський браконьєр під наркотиками обстріляв копів (фото, відео)

Слідчо-оперативна група виїхала на місце події.

Подробиці у поліції пообіцяли повідомити згодом.

При цьому в Telegram-каналі "Київ Оперативний" повідомляли, що на місці перестрілки зараз 7 нарядів поліції. Постраждалих правоохоронців госпіталізовано.

За попередньою інформацією, сам стрілець застрелився.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи