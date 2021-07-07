Правоохоронці провели спецоперацію.

Столичні правоохоронці оприлюднили відео спецоперації, яку провели сьогодні в Голосіївському районі, по затриманню чоловіка, що відкрив стрілянину.

Відео оприлюднила прес-служба поліції Києва.

За словами начальника поліції Києва, поки йшла спецоперація, було евакуйовано мешканців будинку та огороджено територію. Також там перекрили газові вентилі, аби максимально убезпечити громадян.

"Однак чоловік категорично відмовлявся залишити приміщення і згодом почав погрожувати повторно відкрити вогонь або підпалити квартиру. Враховуючи ці обставини, а також те, що було чутно запах бензину, ми прийняли рішення про початок штурмової операції", - розповів Андрій Крищенко.

До спецоперації залучили спецпризначенців КОРДу, затриманого доставили до райвідділку. Під час штурму квартири ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку у Києві відбулась спецоперація із затримання озброєного громадянина, який поранив поліцейського та цивільну особу.

За попередньою інформацією, працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник квартири вистрілив із мисливської рушниці у напрямку поліцейських.

Правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік – поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі. Чоловік також намагався підпалити квартиру, у якій перебував. Пізніше його затримали.

Лікар 17-ї лікарні Києва повідомив, що чоловік, який постраждав в результаті стрільби, в стабільному стані та у свідомості. У 30-річного чоловіка множинні поранення дробом – обличчя, груди, живіт та кінцівки. Він знаходиться у відділенні політравми.

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Автор: Юрій Годован