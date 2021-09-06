Дитина боялася своїх батьків, дізналися журналісти.

Замучений хлопчик з Черкас Андрій Лясов боявся свого вітчима Станіслава та маму Анастасію. Батьки були суворими до хлопчика, змушували рахувати, писати, читати, як тільки щось не так – одразу карали.

Дитину навіть змусили присідати, розповіла Оbozrevatel мати Анастасії Лясової 67-річна Ганна.

Жінка близько трьох років прожила у Черкасах в чотирикімнатній квартирі з донькою, її другим чоловіком та Андрієм. Згодом у пари з’явилась спільна донька.

Співрозмовниця зазначила, що колись повернулася з роботи і помітила в Андрія гулю на голові. За її словами, донька та зять стверджували, що хлопчик "головою об стінку бився".

"…Я була шокована. Я онука тоді запитала: "Андрійко, як це ти?" А він: "Та ніяк" – і посміхається неприродньо. Він взагалі ніколи нічого не розповідав... він їх боявся. Його (Станіслава – Ред.) боявся", – поділилася бабуся.

Співбесідниця додала, що, на перший погляд, вітчим "красиво" ставився до Андрія.

Читайте такожУ Черкасах відреагували на смерть закатованої дитини: ЗМІ показали фото з-під будинку померлого"Коли онука стали вчити грамоти, з цього часу все і почалося... Це не Настя, це її чоловік. Коли маленька (внучка – Ред.) стала топати, я її за ручки стала водити. Якось почула шум із кімнати Андрійка, ніби когось б'ють. Я туди, а вони (донька та зять – Ред.) до мене: "Не лізь", – сказала вона.

Бабуся стверджує, що точно не знає, чим донька та зять заробляють на життя. Дочка – кухар, а Станіслав колись був ріелтором. Співрозмовниця дізналася, що вони працюють за допомогою телефону.

За її словами, рідний батько не цікавився життям Андрія. Жінка також повідомила, що хлопчика певний час водили у дитячий садочок, а приблизно в 4,5 роки забрали звідти.

Смертельне знущання з хлопчика з Черкас – що трапилося

У Черкасах 24 серпня був госпіталізований 7-річний хлопчик Андрій. У дитини діагностували гематому головного мозку, його вуха були погризені тваринами, а губи – відірвані. На тілі хлопчика знайшли сліди від опіків, зроблених сигаретами.

Попередньо відомо, що дитина пролежала без свідомості кілька днів.

ЗМІ з’ясували, що до тортур причетна нерідна бабуся хлопчика Вікторія. Сама жінка стверджувала, що дитина впала в купи цегли. Наприкінці серпня органи Андрія почали відмовляти.

Вікторії та її чоловікові Юрію Лясову оголошено про підозру в залишенні дитини в небезпеці – це ч. 3 ст. 135 ("Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки") Кримінального кодексу. Суд вирішив відправити підозрюваних за ґрати.

Хлопчика не змогли врятувати лікарі – 5 вересня він помер.

Автор: Екатерина Присяжнюк