Хлопчик все ще в комі, у нього почалася поліорганна недостатність.

Шестирічному хлопчикові, госпіталізованому зі слідами моторошних тортур у Черкасах, стало гірше.

Про це повідомляє "Суспільне".

"Погіршилися всі показники, спостерігаємо негативну динаміку. Дитина все ще у термінальній комі, у нього поліорганна недостатність, зокрема, нирок та печінки", - говорить директор Черкаської дитячої обласної лікарні Микола Кондрацький.

Він зазначив, що стан хлопчика оцінюють як вкрай важкий.

Нагадаємо, що про госпіталізацію в Черкасах маленького хлопчика стало відомо минулого тижня. Його знайшли непритомним в приватному дворі недалеко від міського парку.

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Як ми вже писали, до травм може бути причетна нерідна бабуся хлопчика, у якої він перебував.

Кілька років тому жінка була фігуранткою кримінальних справ - в 2015 році вона з чоловіком розводила великих собак, які іноді нападали на людей. Але тоді вона уникла відповідальності.

Зараз бабуся каже, що важкі травми хлопчика - це результат падіння з купи цегли. Їй вже вручили підозру від правоохоронців.

Автор: Станислав Кожемякин