Повідомляється, що підозрювана Вікторія Лясова кілька разів фігурувала у кримінальних процесах про грабіж та насильство.

У бабусі понівеченого 7-річного хлопчика Андрія з Черкас, який померти після двох тижнів у комі, 51-річної Вікторії Лясової раніше були проблеми з законом.

Про це повідомляє ТСН.

Як відомо, їй вручили підозру за статтею "залишення в небезпеці" та взяли під варту на 60 діб.

Повідомляється, що жінка не була рідною бабусею хлопчикові. Дитина – син її невістки від попереднього шлюбу.

"Вікторія Лясова кілька разів фігурувала в кримінальних процесах про грабіж та насильство, навіть деякий час була в розшуку", – йдеться в публікації.

Читайте такожБабуся закатованої дитини з Черкас озвучила нову версію про її травмиЗазначається, що заявником в одній зі справ виступав її сусід Юрій Кубанський. Через постійні конфлікти вони багато років навіть не вітаються один з одним.

"Антисоціальна особа, що має схильність до порушення прав інших людей, нанесення їм матеріальної, моральної та іншої шкоди. Як я можу вітатися з тією людиною, яка мене і моїх дітей обкладає триповерховим матом та нацьковує на нас собак?" – зазначив чоловік.

З 2013 по 2015 рік сім'я Лясових фігурувала у чотирьох кримінальних провадженнях. Підозрювана разом зі своїм чоловіком "тримали у страху весь район" через свій нелегального розплідника з близько 20-ти собак.

Кричущий випадок стався у 2015 році: їхні чотири алабая нібито мало не загризли маму маленької дитини, яка йшла на роботу через парк.

Тортури хлопчика з Черкас: подробиці трагічної історії

24 серпня у Черкасах з ознаками мозкової коми госпіталізували травмованого 7-річного хлопчика. Медики діагностували у дитини гематому головного мозку, відірвані губи та погризені тваринами вуха. Крім того, на тілі виявили сліди опіків від сигарет.

За попередньою інформацією, 7-річний хлопчик пролежав без свідомості кілька днів.

Прокуратура порушила два кримінальні провадження: за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Пізніше стало відомо, що до тортур шестирічного хлопчика у Черкасах може бути причетна його нерідна бабуся. Сама вона озвучує іншу версію: нібито хлопчик впав з купи цегли.

30 серпня у закатованої сім'єю дитини з Черкас почали відмовляти органи.

31 серпня суд у закритому режимі вирішив долю бабусі закатованого хлопчика з Черкас, жінку взяли під варту на два місяці.

5 вересня хлопчик помер у лікарні.

Автор: Катерина Шварц