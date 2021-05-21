Дівчина каже, що її висловлювання могли бути різкими «через спонтанність ситуації».

Мешканка Харкова Євгенія Бабкова, яка 20 травня назвала учасників параду вишиванки в місті «неосвіченими громадянами», що «займаються х*нею», вже вибачається.

Скріншот коментаря опубліковано у Telegram donetchanyn.

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Дівчина зізналася, що саме вона говорить на відео, у якому обурюється святом.

«Хочу сказати, що не виступаю за Росію і нічого проти України не маю, як і проти її культурного спадку. Для мене патріотизм виражається в інших моментах, а не в мітингах і парадах. Любов до країни – це не вишиванка та українська мова, це шанобливе ставлення до місця і міста, де ти живеш», – написала вона.

Бабкова також відповіла, що «не може сказати, що щось багато зробила для своєї країни у силу свого віку і можливостей», але зауважує, що повністю дотримується «законів нашої території й шанобливо ставлюся до того місця, де народилася».

«Можливо, мої висловлювання були різкими через спонтанність ситуації, але вони не були спрямовані на те, щоб когось образити. Я вибачаюсь перед тими, кого це заділо», – додала харків’янка.

При цьому дівчина зазначила, що парком на момент зйомки не гуляла, а йшла на роботу. Водночас автор каналу, своєю чергою, стверджує, що дівчина заробляє не зовсім легально.

Раніше в мережі знайшли ведучого скандального ролика, котрий назвав парад вишиванок «парадом бидла». Ним виявився Євген Івашко. У 2020-му ЗМІ згадували його прізвище у зв’язку з тим, що хлопець набив собі на лобі тимчасове тату з Кернесом.

Що сталося

21 травня у мережі з’явився ролик, на якому харків’янка під час міських святкувань Дня вишиванки назвала учасників ходи «неосвіченими людьми» і порадила їм витрачати час на книги та відновлення економіки.

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Автор: Іван Бойко