За таке порушення водієві доведеться заплатити штраф в 1,7 тис. грн.

У Львові велопатруль біля одного з готелів вирішив перевірити авто, припарковане на місці для людей з інвалідністю.

На машині була наліпка, що водій нібито має інвалідність. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Вірменії в ДТП загинув винуватець резонансної аварії в Одесі (фото)Щоправда, ця наклейка виявилася не жовтою, а синьою. З'ясувалося, кермувальник - 36-річний киянин, який насправді не має інвалідності, а отже, і не має права паркуватися на цьому місці.

"А далі - ще цікавіше: фальшиву наліпку кермувальнику видали в готелі, щоб він міг запаркуватися у зручному місці", - розповіли журналісти.

За таке паркування водієві доведеться заплатити штраф в 1,7 тис. грн, на нього складено протокол.

Як повідомили у поліції Львівської області, готель роздавав своїм клієнтам наліпки, щоб ті змогли паркуватися на місцях для водіїв з інвалідністю.

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Автор: Ольга Робейко