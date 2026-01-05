Залишають вирви, як від бомб: на Одещині відновлюється чисельність цікавих тварин (фото)

Вепрі харчуються переважно рослинною їжею, у тому числі ягодами та горіхами.

В Одеській області, на території Національного природного парку "Тузлівські лимани", під час війни, яку РФ розв’язала проти України у 2022 році, спостерігається відновлення популяції цікавих тварин – диких кабанів. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв.

"Під час повномасштабної війни й повної заборони полювання, ми у нацпарку "Тузлівські лимани" стали свідками довгоочікуваного відновлення чисельності диких тварин. Один з таких видів - це дикий кабан (Sus scrofa), також відомий як євразійська дика свиня, або просто вепр. Це цікавий вид свиней, який є рідним для значної частини Євразії і є предком домашньої свині", - зазначає науковець.

Зазвичай, пояснює Русєв, ці тварини формують групи й мандрують по різних біотопах нацпарку. Зараз сліди їх пересування та їхніх гігієнічних процедур можна бачити в різних зонах заповідника.

За словами науковця, дослідники часто зустрічають певні "мітки", які спочатку приймають за вирви від бомбардування.

"Але, після ознайомлення, виявляється, що це купальні, де вони проводять спеціальні профілактичні процедури", - розповів Русєв.

Він додає, що дикий кабан – всеїдна тварина. У його раціоні рослинна їжа складає близько 90%, зокрема це жолуді, горіхи, ягоди, фрукти, трава, молоде листя, а також викопані за допомогою п'ятака коренеплоди та бульби.

Нагадаємо, на Одещині, у центрі міста Татарбунари, на високих в'язах облаштувалась зграя сов. Науковець Іван Русєв розповів, що неподалік від центрального готелю понад 25 років існує зимівля вухатих сов - Asio otus. Ці птахи на зимовий період збираються зграєю.

Наразі їхня максимальна кількість вдень сягає 50 птахів, але колись під час суворої зими тут збиралася понад сотня.

