За словами Дарії, водій стверджував, що на Донбасі немає російських військ, і нібито це все "вигадка влади, щоб зароблять на війні гроші".

У Харкові таксист назвав місто "споконвічно російським" та нахамив пасажирці, яка розмовляла українською мовою.

Свою історію Дарія Конох розповіла у Facebook.

Жінка розповіла, що замовила таксі у службі Uklon.

"Сіла в таксі і потрібно було зробити дзвінок по роботі. В реальному житті я завжди розмовляю українською, а по роботі, тим паче. Водій одразу після моєї розмови поставив цікаве питання "Почему вы разговариваете на украинском?". Ввічливо відповідала, що українська моя рідна мова і російську я знаю досить погано. Наступні 20 хвилин поїздки я слухала, що я бандерівка, щоб я їхала до Бандерштату", - розповіла вона.

"Вислухала стільки хейту з приводу української, що Харків є "исконно русский город", що українську тут нав’язують, змушують нею говорити, і щоб я їхала до свого Бандери", - додала жінка.

Також, за словами Дарії, водій стверджував, що на Донбасі немає російських військ, і нібито це все "вигадка влади, щоб зароблять на війні гроші".

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У службі Uklon її запевнили, що нібито провели бесіду з водієм

"Але сподіваюсь, що пан Ігор з номерами машини 0935МА синій Шевроле авео, зрозумів, що Харків є українським містом", - підкреслила вона.

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Автор: Денис Прядко