Батьки тим часом розшукували сина, оскільки про свій намір той нікому не сказав.

На Тернопільщині поліція зупинила малолітнього велосипедиста, який міжнародною трасою із інтенсивним рухом їхав провідувати бабусю у лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Тернопільської області, 9-річного хлопчика виявили сьогодні на трасі М-09 "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" близько 11:00.

Екіпаж патрульних зупинився і поцікавився у дитини, що вона робить на велосипеді сама на дорозі з інтенсивним рухом.

Читайте такожВ Одесі дивом врятували восьмирічну дівчинку, що потонула - відкачували 15 хвилин (відео)Хлопчик пояснив, що їде до своєї бабусі у лікарню, щоб її провідати. Батьків про свій намір він не попередив.

Поліцейські розпитали дані в дитини та зв’язалися із батьками.

"Схвильований батько, прибувши на місце події, розповів патрульним, що вже шукав свого сина і навіть подумати не міг, що той вирішив поїхати на відстань понад 15 кілометрів трасою з інтенсивним рухом", - йдеться у повідомленні.

Інспектори провели профілактичну бесіду з батьками щодо виконання ними своїх обов’язків.

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Автор: Григорій Бондар