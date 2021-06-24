Засуджений підходив ззаду до жінок та накидав їм на шию ремінь.

У Києві до 10 років ув’язнення засудили серійного ґвалтівника.

Як повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції, відповідне рішення ухвалив Голосіївський райсуд столиці.

Нагадується, що чоловіка затримали майже рік тому.

45-річному киянину інкримінували зґвалтування двох жінок та замахи на зґвалтування ще трьох (ч. 2 ст. 152 та ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України).

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Зазначається, що у суді зловмисник свою вину не визнавав, але, згідно з рішенням суду, прокурор повністю довів його провину у вчиненні вказаних злочинів.

Наразі зловмисник під вартою, де перебуватиме до набрання вироком законної сили.

Раніше у Нацполіції повідомляли, що затриманий чоловік у віддалених придорожніх зонах у Голосіївському районі посеред дня підходив ззаду до жінок та накидав їм на шию ремінь, змушуючи йти до лісу чи в інше віддалене місце.

За даними правоохоронців, чоловік з 1990 року періодично потрапляв за грати, де відбував покарання за вчинення грабежу, поєднаного з насильством, розбою, хуліганства, а також за зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприроднім способом.

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Автор: Антоніна Доломанжи