Жінка везла у своїй спідній білизні 4 пакетики з діамантами, її супутник мав два пакетики.

В київському аеропорту «Бориспіль» викрили двох мешканців Києва, що намагались незаконно ввезти в країну коштовні діаманти. Свої цінності порушники заховали у спідній білизні.

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Як повідомляє прес-служба Державної митної служби України, під час проведення огляду пасажирів митники виявили шість пакетиків з безбарвним камінням загальною вагою брутто 39,2 г.

Пасажири – 50-річний чоловік та 43-річна жінка, повертались в Україну з Туреччини. Для проходження митного контролю обрали спрощений канал «зелений коридор». Відповідно до Митного кодексу України, обрання «зеленого коридору» автоматично вважається заявою громадянина про відсутність у нього предметів, що підлягають оподаткуванню митними платежами, а також заборонених чи обмежених до переміщення предметів.

Інспектори митниці питали пасажирів про наявність товарів, які підлягають письмовому декларуванню. Обоє пасажирів надали заперечну відповідь. Маючи достатні підстави для ретельнішої перевірки, митниками застосували до пасажирів особистий огляд.

Лише після цього, як чоловік, так і жінка, добровільно пред’явили інспекторам митниці шість zip-пакетиків з камінням. Чотири з них, загальною вагою 23,2 грами, знаходились в одягнутій на жінці спідній білизні. Таку ж схованку використав і чоловік. Він на собі приховував два zip-пакетики з камінням загальною вагою 15,9 грами.

Фахівець Державного гемологічного центру України одразу встановив, що дане каміння ймовірно діаманти. Таким чином, громадяни намагались незаконно ввезти коштовне каміння з приховуванням від митного контролю, використавши спідню білизну як тайник.

Митниця склала щодо громадян протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Діаманти вилучено. Їх вартість буде визначено додатково.

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Автор: Дмитро Захаров