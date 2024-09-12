Справу розслідує Печерське управління поліції.

У Києві стався новий вуличний конфлікт. Чоловік заявив, що його побив народний депутат. Про це повідомляє столична поліція.

"До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив народний депутат України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано і за заявою проводиться перевірка.

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Обставини і подробиці події не наводяться. Також у поліції не стали розкривати особу народного депутата, проти якого заявник висунув свої звинувачення.

Інші інциденти в Києві та області

Як писав УНІАН, житель Софіївської Борщагівки під Києвом відкрив стрілянину з вікна будинку. Інцидент відбувся вранці у четвер. Громадяни повідомиди до поліції, що чоловік стріляє з вікна. Прибувши на місце, у під’їзді будинку правоохоронці виявили пістолет. Особу стрільця встановили. На щастя обійшлося без потерпілих.

Також ми розповідали, що на початку серпня на Київщині вибухнула граната. Внаслідок інциденту загинув чоловік, його донька потрапила до лікарні. За попередніми даними, загиблий відпочивав із компанією друзів, взяв до рук гранату. Унаслідок необережного поводження вона здетонувала.

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