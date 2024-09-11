У центрі Києва побили митрополита Климента, який служить в ЗСУ

За даними ЗМІ, потерпілим виявився митрополит Кримський та Симферопольський Климент.

У центрі Києві група невідомих напала на митрополита Кримського та Симферопольського Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Інцидент стався біля Михайлівського собору.

Як повідомляє Національна поліція, правоохоронці вже встановлюють обставини події. Інформацію про напад поліцейські виявили сьогодні під час моніторингу соціальних мереж.

В одному з телеграм каналів було зазначено, що троє невідомих біля Михайлівського собору "скоїли напад на представника церкви, який також є військовослужбовцем ЗСУ".

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Як пише УП з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, йдеться про митрополита Кримського та Симферопольського Климента.

"На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується із потерпілим, та зʼясовує усі обставини", - зазначили у поліції.

Інші інциденти

Як повідомляв УНІАН, у Смілі Черкаської області було побито ветерана російсько-української війни Анатолія Гончаренка. Він через соцмережі розшукував автівку, водій якої допустив аварійну ситуацію з його батьками. Під час зустрічі з тими, хто міг бути причетний до цієї події, був словесний конфлікт з подальшим побиттям його чоловіками - ветерана били по голові, а також змушували вибачатися.

За даними засобів масової інформації, побив ветерана місцевий мешканець Вадим Долотенко. Водночас в поліції розповіли, ким насправді є підозрюваний в побитті ветерана. Начальник Головного управління Національної поліції у Черкаській області Олег Гудима сказав, що підозрюваний у побитті в Смілі ветерана війни не відбував покарання у місцях позбавлення волі, і його не можна назвати кримінальним авторитетом, але він двічі притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі, 28-річний чоловік переховувався від правоохоронців в одному з готелів на території Черкаської області.

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