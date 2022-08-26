Протиправні дії відносно дитини тривали протягом трьох років.

У Києві до 6 років позбавлення волі засуджено жінку, яка знімала 5-річну доньку для порноконтенту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

Зазначається, що починаючи з 2017 року, 29-річна обвинувачена систематично вчиняла розпусні дії відносно своєї малолітньої доньки, якій на той момент виповнилося лише 5 років. Свої дії жінка знімала на мобільний телефон та поширювала це відео в мережі Інтернет.

Відео дня:

Протиправні дії відносно дитини тривали протягом трьох років і лише після втручання правоохоронців були припинені.

Жінку засуджено за фактами розбещення малолітньої дитини, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301 КК України).

У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала частково. Суд призначив їй покарання у виді 6 років позбавлення волі.

"Враховуючи те, що прокурор у дебатах орієнтував суд на призначення жінці покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, Деснянська окружна прокуратура міста Києва готує на вирок апеляційну скаргу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці міста Києва викрили та повідомили про підозру 40-річній громадянці за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії.

Вас також можуть зацікавити новини: