40-річна жінка збувала в інтернеті за грошову винагороду фото- та відеоматеріали зі сценами статевих відносин відвертого порнографічного змісту за участі дітей.

Правоохоронці міста Києва викрили та повідомили про підозру 40-річній громадянці за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 40-річна жінка збувала в інтернеті за грошову винагороду фото- та відеоматеріали зі сценами статевих відносин відвертого порнографічного змісту за участі дітей.

За місцем проживання підозрюваної правоохоронці провели обшук, у ході якого вилучили фото- та відеоматеріали порнографічного характеру, комп’ютерну техніку та мобільні термінали. Перевіряється інформація щодо створення жінкою порнографічного контенту із залученням її власних дітей 14 та 9 років.

Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також прийнято рішення про вилучення у неї дітей.

У разі доведення вини зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка разом зі співмешканцем розбещувала своїх дітей та залучала їх до створення дитячої порнографії.

Вас також можуть зацікавити новини: