Сєвєродонецький депутат-педофіл відбуватиме максимальне покарання.

Луганська обласна прокуратура відстояла у суді апеляційної інстанції покарання у вигляді 15 років позбавлення волі колишньому депутату Сєвєродонецької міської ради за зґвалтування неповнолітніх та малолітніх дітей, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом та розбещення неповнолітніх.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної прокуратури.

Встановлено, що колишній депутат міськради упродовж 2006-2012 років систематично вчиняв злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності стосовно малолітніх та неповнолітніх. Під приводом перегляду кіно, мультфільмів та інших розваг він запрошував дітей до себе додому, схиляв їх до вживання алкогольних напоїв та вдавався до сексуального насильства.

У кримінальному провадженні задокументовано 14 епізодів розпусних та насильницьких дій стосовно 6 дітей віком від 6 до 15 років. Наймолодша потерпіла була рідною племінницею засудженого.

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Упродовж 5 років чоловік переховувався від правоохоронних органів у Києві за документами свого померлого в Російській Федерації брата. У квітні 2017 року його затримали.

19 червня 2020 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області було засуджено колишнього депутата до максимально можливого строку позбавлення волі за вказані злочини.

"Не визнаючи вину та не погоджуючись з призначеним покаранням, обвинувачений та його захисники подали апеляційні скарги. Але суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги – без задоволення", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Засудженого направлять у до установи відбування покарань. У період розгляду справи у судах першої та апеляційної інстанцій він перебував під вартою у Старобільському слідчому ізоляторі.

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Автор: Денис Прядко