За попередньою інформацією, у потерпілих, серед яких громадяни ЄС, вкрали понад 18 млн гривень.

Офісом Генерального прокурора спільно з кіберполіцією та правоохоронцями Німеччини в рамках міжнародного співробітництва викрито співучасника транснаціональної шахрайської схеми.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин України спільно зі знайомим на спеціалізованих хакерських форумах отримували реквізити банківських рахунків громадян Євросоюзу. За допомогою цих даних вони надалі сплачували різні покупки в інтернет-магазинах за кошт потерпілих.

Читайте такожУ США літак потрапив під поїзд: пілота витягли за секунди до страшного удару (відео)Також вони створили сайти для працевлаштування торгових агентів, які отримували таким чином куплений товар та збували його у країнах Східної Європи. Винагороду члени злочинної групи отримували на електронні гаманці. Орієнтовна сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 18 млн грн.

Під час проведення санкціонованих обшуків в рамках міжнародного співробітництва спільно з правоохоронцями Німеччини вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речі.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Харківського районного управління поліції № 2 за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області. Справа розслідується за ч. 3 ст. 190 КК України.

Зараз інший співорганізатор має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше "ПриватБанк" попередив українців про нову схему шахраїв з тисячею гривень.

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