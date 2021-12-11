У людей випитували секретну інформацію і грабували їх.

В Одесі правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських call-центрів, працівники яких "знімали" гроші з банківських карт іноземців.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Правоохоронці з'ясували, що з орендованих в Одесі офісних приміщень, обладнаних комп'ютерною технікою і SIP-телефонією, дзвонили клієнтам зарубіжних банків. Представляючись працівниками цих установ, людям повідомляли, що з їхніх платіжних карток нібито хтось знімає гроші, і, щоб припинити несанкціоноване втручання, потрібна конфіденційна інформація клієнта. Зокрема, про термін дії карти, CVV-код і пін-код. Як тільки громадяни надавали зловмисникам ці дані, ті за допомогою спеціального програмного забезпечення знімали з них кошти.

Читайте такожАфери з подарунковими сертифікатами: експерти розповіли, як не "подарувати" шахраям свої грошіУ приміщеннях шахрайських кол-центрів та за місцем проживання їх організаторів поліцейські провели обшуки, в ході яких вилучили понад півсотні одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, чорні записи та підготовлені мовні модулі.

Зараз правоохоронці знімають інформацію з вилученої техніки, встановлюють всіх ошуканих громадян і суму завданих їм збитків.

У рамках провадження, розпочатого за ч.3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, з організаторами проводяться слідчі дії. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше правоохоронці виявили шахрайську схему, зав’язану на продажі дров з попередньою оплатою. Організатором виявився в’язень колонії, а ошуканих — понад сотня.

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Автор: Лариса Козова