Деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку про подарунок у тисячу гривень.

"ПриватБанк" попередив українців про нову шахрайську схему.

Як повідомила УНІАН прес-служба банку, деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт:

"Даруємо 1000 UAH своїм відданим клієнтам".

Надалі, після переходу за посиланням, клієнти вводять персональні дані від свого акаунту "Приват24" на шахрайському фішинговому сайті, а шахраї отримують можливість списувати гроші з рахунків.

"ПриватБанк" наполегливо рекомендує українцям в жодному разі не реагувати на сумнівні СМС-повідомлення про подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від "Приват24". "ПриватБанк" не розповсюджував таких СМС чи повідомлень у мессенджерах", - зазначили у прес-службі.

У банку рекомендували при отриманні таких повідомлень не переходити за посиланнями та якомога швидше звертатися до гарячої лінії "ПриватБанку" за додатковими роз'ясненнями.

Читайте такожЧерез події в Казахстані Україні треба шукати нові джерела автогазу - експертЯк повідомляв УНІАН, раніше колишній заступниці директора одного із відділень АТ КБ "ПриватБанк" у Миколаївській області повідомили про підозру у привласненні коштів клієнтки банку. Посадовиця обібрала клієнтку на тисячі гривень.

Також УНІАН писав, як у клієнта "Привату" раптово зняли гроші з карти - відповідь банку його розчарувала.

А ще одній клієнтці банк заблокував "Приват24" й дав дивне пояснення.

Вас також можуть зацікавити новини: