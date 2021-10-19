У Красноградському районі зіткнулися мікроавтобус і вантажівка.

У Харківській області сталася велика дорожня аварія, в результаті якої три особи загинули і ще три були поранені.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

ДТП сталася близько 6 години ранку 19 жовтня на автодорозі "Харків – Сімферополь" поблизу села Копанки в Красноградському районі.

Аварія трапилася з провини водія мікроавтобуса, який допустив зіткнення з вантажним автомобілем. В результаті загинули 3 особи і ще стільки ж були госпіталізовані в стані середнього ступеня тяжкості.

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Як вже повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Харкові автомобіль "DAF XS" здійснив наїзд на двох 12-річних підлітків, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. В результаті зіткнення хлопчики отримали травми, їх госпіталізували.

Також нагадаємо про іншу аварію, що сталася в спальному районі Харкова, де п'яний водій влетів на своєму BMW прямо в свій під'їзд.

Автор: Станіслав Кожемякін