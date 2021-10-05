Діти отримали численні переломи та черепно-мозкові травми, їх забрали у лікарню.

У Харкові діти потрапили під колеса багатотонної вантажівки. Підлітки, за словами свідка, бігли на переході "один за одним". Від удару в одного з хлопчиків навіть злетіло взуття.

Про це повідомили у сюжеті ТСН та у прес-службі Нацполіції Харківської області.

Серйозна ДТП сталася 4 жовтня. Приблизно о 16:45, біля будинку №3-А на Великій Кільцевій, вулиці вантажівка DAF XS з напівпричепом скоїла наїзд на двох хлопчиків. 12-річний підліток та ще одна дитина, якій на вигляд приблизно 13 років, потрапили під колеса багатотонної машини на нерегульованому пішохідному переході. Від удару, як можна помітити на фото з прес-служби, в одного хлопчика навіть злетіло взуття.

"Співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалась зі сторони вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. Зі слів свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків", - повідомили у прес-службі поліції.

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Діти, яких збила вантажівка, отримали численні переломи та черепно-мозкові травми. Вони у тяжкому стані. У сюжеті ТСН повідомляється, що перехід, де сталася аварія, вважається небезпечним. Саме тому мешканці міста вже давно просять владу встановити там світлофор.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Одещині чоловік вбив сусіда після ДТП з підводою. Він бив його ціпком по голові та всадив ніж у груди.

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Автор: Поліна Кузенко