Через грозу на кількох вулицях немає електроенергії, пошкоджені дахи житлових будинків.

У Львові через грозу на кількох вулицях немає електроенергії, також пошкоджені дахи.

Про це у Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Львів накрила потужна злива. Зараз триває ліквідація наслідків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Роботу громадського транспорту відновлено", - зазначив він.

Також він повідомив, що рух автобусів, трамваїв та тролейбусів продовжено до 23:00, щоб усі, хто залишився на роботі, могли нормально дістатись додому.

"Перевізники, транспорт яких не повернеться на маршрути, завтра отримають штрафні санкції та можливе розірвання угоди", - наголосив Садовий.

Мер Львова повідомив, що у місті пошкоджено понад 20 дахів у житлових будинках, ведуться аварійні роботи.

"На кількох вулицях немає електроенергії. Цю проблему вже ліквідують наші аварійні бригади", - сказав міський голова.

Він закликав мешканців оперативно повідомляти про підтоплення укриттів та інші пошкодження на гарячу лінію міста 15-80.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у Львові була злива та гроза, через негоду низка вулиць стали схожі на річки, і не курсувала частина електротранспорту.

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