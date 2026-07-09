У Львові під час масової сутички перекинули автомобіль групи оповіщення ТЦК

Правоохоронці повідомили, що під час перевірки документів виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

У Львові під час сутички група людей перекинула службовий автомобіль групи оповіщення ТЦК - відео інциденту поширилися в соцмережах.

Як розповіли Суспільному в поліції, конфлікт стався під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію. Правоохоронці повідомили, що під час перевірки документів виявили чоловіка, який нібито перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

В обласному територіальному центрі комплектування повідомили, що чоловіка, який був у розшуку і якого доправили до ТЦК та СП - направили для проходження ВЛК.

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"На місці події залишилася інша група оповіщення, яку заблокувала група невідомих осіб. Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль. На місці працює поліція. Всім подіям буде надана належна правова оцінка", - сказано у повідомленні.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький відреагував на інцидент із блокуванням та перекиданням автомобіля групи оповіщення на Сихові.

За його словами, після події провели термінову нараду з правоохоронцями. Козицький додав, що всі, хто вчиняв правопорушення, зокрема перешкоджав діяльності військовослужбовців, мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.

Водночас, за словами очільника ОВА, обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо правомірності дій військовослужбовців під час оповіщення чоловіка 1996 року народження, який перебував у розшуку.

Інциденти з ТЦК

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав, що є критичні ситуації щодо порушення прав людини при проведенні мобілізаційних заходів в Одеському, Закарпатському, Львівському та Тернопільському регіонах.

Він навів приклад, коли під час моніторингу в ТЦК виявили демобілізованого, який воював, пройшов Бахмут і мав посвідчення ветерана.

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