Інцидент стався ще у липні 2016 року, однак про нього стало відомо лише зараз.

Личаківський районний суд Львова виніс вирок двом львів’янам у справі про підпал автомобіля колишнього генпрокурора України Олега Махніцького. Обох чоловіків визнали винними.

Як повідомляє Zaxid.net, мотивом підпалу стала необережна їзда Махніцького, який випадково наїхав на калюжу та обризкав водою пішохода. Останній образився, запам’ятав номер машини і вирішив помститися.

Зазначається, що інцидент стався ще у липні 2016 року, однак про нього стало відомо лише зараз, з вироку суду від 8 вересня. Раніше про підпал автомобіля Махніцького ані він сам, ані поліція не повідомляли.

Як з’ясувалось, ввечері 3 липня 2016 року автомобіль BMW X5, який належить Олегу Махніцькому та його дружині Катерині, оббризкав водою з калюжі випадкового пішохода, який йшов вулицею Зеленою біля клубу "Пікассо". Той запам’ятав номери і простежив за автівкою, а згодом знайшов її на закритому паркінгу на вул. Олександра Олеся.

Наступного ж дня близько 4 ранку ображений пішохід, прихопивши свого знайомого і п’ятилітрову пластикову пляшку з бензином, прийшов "мститися". Він переліз через огорожу паркінгу, розлив бензин на капот авто і підпалив його. Приятель палія тим часом стояв "на шухері".

Після підпалу обоє втекли у розташований поруч парк "Погулянка", однак їх дуже швидко схопили. При цьому сталось це випадково – поліцейський патруль просто звернув увагу на двох підозрілих чоловіків, що почали тікати, побачивши правоохоронців.

Обоє затриманих мають судимості, на суді вони визнали свою провину. Їм призначили покарання в п'ять і чотири роки ув'язнення відповідно, з іспитовим терміном у три роки ініціатору підпалу і 2,5 роки його спільнику.

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В результаті підпалу були пошкоджені лише два колеса, збитки Махніцькому відшкодувала страхова компанія.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині затримали чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, підпалив свого племінника.

Автор: Дмитро Захаров