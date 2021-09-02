Дядько взяв каністру із бензином, вилив на племінника, який лежав на ліжку у кімнаті, та підпалив.

На Рівненщині затримали чоловіка, який, перебуваючи у нетверезому стані, підпалив свого племінника.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Рівненській області, інцидент стався 1 вересня у селі Оженин.

Поліцейські попередньо встановили, що за місцем спільного проживання між нетверезим пенсіонером та його 31-річним племінником виникла чергова побутова сварка.

"Останній начебто не допомагав по господарству та зловживав спиртними напоями. Тож дядько взяв каністру із бензином, вилив на племінника, який лежав на ліжку у кімнаті, та підпалив. Палаючий потерпілий вибіг із будинку та побіг за допомогою до сусідів. В цей час зловмисник гасив полум’я у будівлі", - йдеться у повідомленні.

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69-річного жителя села Оженин затримали за частиною 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Свою вину він заперечує.

Крім того, результати огляду затриманого на стан алкогольного сп’яніння показали 1,36 проміле.

За фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, слідчі поліції розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 п. 4 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв, про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що на Чернігівщині 40-річний чоловік під час сварки облив бензином та підпалив дружину.

А у Донецькій області "зухвалий негідник" під час сварки підпалив співмешканку та поліцейських, які приїхали на виклик.

Автор: Світлана Макринська