Гранати у чоловіка не знайшли. За його словами, такий вчинок він скоїв через «життєві труднощі».

Сьогодні в центрі Одеси затримано чоловіка, який погрожував підірвати McDonald's.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в четвер вранці до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в приміщення McDonald's на вул. Дерибасівській увійшов невідомий і погрожував підірвати себе разом із закладом.

Заявник сказав, що у чоловіка нібито є бойова граната.

«Чоловік, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він збирається підірвати, і вимагав викликати поліцію», - розповіли в управлінні.

На місце події оперативно прибули поліцейські, будівлю оточили. В дію ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Читайте такожВ Одесі п'яний водій іномарки з'їхав з дороги та на смерть збив двох пішоходів (фото)

Зазначається, що чоловіка вже затримано і доставлено до Приморського відділу поліції. Будь-яких вибухових пристроїв у нього не виявилося.

За словами затриманого, такий вчинок він скоїв через «життєві труднощі». Поліцейським він сказав, що хоче померти.

За цим фактом розпочато провадження у ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова