Росіяни живуть тим, щоб скоювати замахи проти керівництва України.

Російські загарбники намагалися скоїти замах на голову Служби безпеки України Василя Малюка шляхом запуску двох ракет типу "Іскандер" для ураження командного пункту, куди мав приїхати очільник СБУ. Про це голова СБУ розповів в інтерв’ю для телеканалу "Ми-Україна".

Голова СБУ розповів, що є багато ситуацій, пов’язаних з замахами.

"Вони взагалі постійно над цим працюють і, починаючи з 8 жовтня 2022 року, після першого удару по Кримському мосту на 70-річчя "путлєра", це їх пріоритет, після "Павутини" вони взагалі цим живуть. Ми це розуміємо", - відзначив Малюк.

Він зазначив, що з безпекових міркувань не може розповідати усіх деталей. У нього є багато запасних командних пунктів для перебування.

"Зрозуміло, я змінюю місця свого проживання. Вони намагаються, але не можуть дотягнутися диверсійно. Тому вони зараз ракетно-шахедно планують. Я взагалі від цього не переймаюсь. Мене це тільки мотивує", - зазначив голова СБУ.

Як додав Малюк, росіяни намагаються вирахувати в регіонах місця запасних командних пунктів для того, щоб вдарити балістикою, особливою якщо ті місця не захищені системами "Петріот".

"Такі випадки були. Два "Іскандери" прилітали конкретно в ЗКП, конкретно на мій приїзд", - повідомив Малюк.

Російські диверсії в Україні

Як повідомляв УНІАН, Служба безпекиУкраїни успішно протидіє російському плану під назвою "Диверсійний шум", який наприкінці 2023 року особисто запровадив кремлівський диктатор Володимир Путін. Йдеться про роботу на випередження, аби не дати можливості росіянам та їх агентам скоювати злочини на території України.

