Служба безпеки України успішно протидіє російському плану під назвою "Диверсійний шум", який наприкінці 2023 року особисто запровадив кремлівський диктатор Володимир Путін. Про це Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк зазначив під час інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".
"Починалося все з підпалів звичайних автівок, потім вони почали працювати і з саморобними вибуховими пристроями. Втім, ми дуже ефективно цьому запобігаємо. Майже 80% усіх такого роду злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження, ми запобігаємо цьому. Тут дуже важливу роль грає інститут подвійної агентури. Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді – це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний "ковпак". Він дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно затримувати ворожих поплічників", – поділився генерал-лейтенант.
Малюк навів дані, що контррозвідка Служби безпеки України загалом від початку повномасштабного вторгнення викрила 118 агентурних російських мереж.
"Серед них ті, які здобували інформацію про Сили оборони України, готували удари, і навіть ті, які готували замах на Президента. Тобто, це різнокаліберні агентурні мережі, але кожна з них – це організована форма злочинної діяльності проти основ національної безпеки. Наразі слідчі СБУ оголосили понад 3,5 тисячі підозр у держзраді, маємо понад 1 тисячу вироків. У середньому суд дає 12-13 років, але є і довічні терміни ув’язнення", – зазначив Малюк.
Очільник СБУ розповів, що боротьба з ворожими агентурними мережами знаходиться на особистому контролі у Президента України Володимира Зеленського.
Малюк поділився, що за 2024 рік Росія витратила на інформаційну війну проти України 4,6 мільярда доларів. Крім цього, країна-агресор має 19 інституцій, які працюють над тим, щоб інформаційно впливати на українських громадян.
