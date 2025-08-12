Голова СБУ заявив, що в кожному регіоні України є агентурний "ковпак", який дає можливість контролювати ситуацію.

Служба безпеки України успішно протидіє російському плану під назвою "Диверсійний шум", який наприкінці 2023 року особисто запровадив кремлівський диктатор Володимир Путін. Про це Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк зазначив під час інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" в ефірі марафону "Єдині новини".

"Починалося все з підпалів звичайних автівок, потім вони почали працювати і з саморобними вибуховими пристроями. Втім, ми дуже ефективно цьому запобігаємо. Майже 80% усіх такого роду злочинних ворожих проявів розкриваються на випередження, ми запобігаємо цьому. Тут дуже важливу роль грає інститут подвійної агентури. Ворог свято вірить, що є джерело, а насправді – це наші патріотично налаштовані громадяни. У нас над кожним регіоном створений агентурний "ковпак". Він дає можливість контролювати ситуацію і своєчасно затримувати ворожих поплічників", – поділився генерал-лейтенант.

Малюк навів дані, що контррозвідка Служби безпеки України загалом від початку повномасштабного вторгнення викрила 118 агентурних російських мереж.

"Серед них ті, які здобували інформацію про Сили оборони України, готували удари, і навіть ті, які готували замах на Президента. Тобто, це різнокаліберні агентурні мережі, але кожна з них – це організована форма злочинної діяльності проти основ національної безпеки. Наразі слідчі СБУ оголосили понад 3,5 тисячі підозр у держзраді, маємо понад 1 тисячу вироків. У середньому суд дає 12-13 років, але є і довічні терміни ув’язнення", – зазначив Малюк.

Очільник СБУ розповів, що боротьба з ворожими агентурними мережами знаходиться на особистому контролі у Президента України Володимира Зеленського.

Малюк поділився, що за 2024 рік Росія витратила на інформаційну війну проти України 4,6 мільярда доларів. Крім цього, країна-агресор має 19 інституцій, які працюють над тим, щоб інформаційно впливати на українських громадян.

