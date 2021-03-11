Тіло зниклої семирічної мешканки Херсонської області Марійки Борисової знайшли у мішку.
Про це повідомляє кореспондент ТСН.
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Дитина була у тому одязі, в якому зникла.
Що відомо про зникнення
7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.
Те, що дитини довго не має в полі зору, помітила мати у неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самотужки, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів та кілька волонтерських загонів.
Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключають, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти. При цьому станом на 10 березня у поліції не було ніяких зачіпок.
Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили труп зниклої дівчинки в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. Наразі встановлюється причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають
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