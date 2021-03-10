7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області. Дитину досі не знайшли.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте також"Пішли прогулятися": у Дніпрі троє чоловіків та хлопчик провалилися під лід (відео)Волонтери, поліція і нацгвардійці вже кілька разів прочесали місцевість, куди могла піти дитина, але безрезультатно.
Найімовірніше, дівчинка зникла поблизу автобусної зупинки. Туди вона побігла зустрічати з роботи батька, бо чекала від нього подарунка до 8 березня.
Не відкидається, що дитина могла сісти до когось в машину, а тому тепер може опинитися в будь-якому місці. За словами водіїв автобусів, що курсують тут, вони не бачили Марію.
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