Прикмети дівчинки: Марії Борисовій 7 років. Зріст 110 сантиметрів. На момент зникнення була одягнена в чорну куртку і рожеві чоботи.

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області. Дитину досі не знайшли.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте також"Пішли прогулятися": у Дніпрі троє чоловіків та хлопчик провалилися під лід (відео)Волонтери, поліція і нацгвардійці вже кілька разів прочесали місцевість, куди могла піти дитина, але безрезультатно.

Найімовірніше, дівчинка зникла поблизу автобусної зупинки. Туди вона побігла зустрічати з роботи батька, бо чекала від нього подарунка до 8 березня.

Не відкидається, що дитина могла сісти до когось в машину, а тому тепер може опинитися в будь-якому місці. За словами водіїв автобусів, що курсують тут, вони не бачили Марію.

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Автор: Ольга Робейко