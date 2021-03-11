7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в рідному селі на Херсонщині.

Поліція в Херсонській області знайшла мертвою 7-річну школярку Марійку Борисову, яку з 7 березня розшукували правоохоронці та волонтери.

Про це інформує відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.

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"Сьогодні під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини. Наразі встановлюється причина смерті дитини. Слідчо-розшукові дії тривають", – йдеться у повідомленні.

У коментарі Обозреватель місцеві мешканці підтвердили, що мова про зникну дівчинку.

Що відомо про зникнення

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго не має в полі зору, помітила мати у неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самотужки, а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів та кілька волонтерських загонів.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключають, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти. При цьому станом на 10 березня у поліції не було ніяких зачіпок.

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Автор: Яна Ставська