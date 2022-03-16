Торгівельний центр у Луцьку порушив умови договору для орендарів, який звільняє бізнес від обов'язків в разі форс-мажорних обставин.

Торгівельний центр у Луцьку порушив умови договору для орендарів, який звільняє бізнес від обов'язків в разі форс-мажорних обставин.

Про це у коментарі УНІАН розповіла власниця магазину "Жужу" Наталія Швай.

"Ще в січні місяці ми написали заяву про те, що хочемо з’їхати. Згідно з договором, потрібно заплатити за три місяці та тільки після того з'їжджати. Коли ж 24 лютого розпочалась війна, ми зустрілись із форс-мажорною ситуацією. Ми проплатили аренду за весь січень та лютий, але ТЦ вимагає ще аренду за березень та квітень", — розповіла Наталія Швай.

Підприємці скаржаться, що керівництво торгівельного центру займається мародерством, конфіскуючи майно підприємців, не спроможних заплатити оренду за наступні три місяці.

"Орендарі у Луцьку опинились у ситуації заручників. Розірвати договір по форс-мажору не дають, а проплатити захмарні рахунки по оренді немає з чого. Ми не в змозі торгувати далі та хочемо лише забрати свій товар", — розповіла власниця магазину, що орендувала точку в ТЦ "Порт Сіті".

За її словами, 16 березня власниця магазину звернулася до правоохоронців через перешкоджання орендодавцем її спробі забрати товар з торгової точки. Загалом, власнику магазину "Жужу" не віддають товар загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень.

"Ми дочекались поліцію, а потім через сигнал тривоги були змушені покинути приміщення центру. Тепер нам заблокували доступ до нашого відділу, тобто ми не можемо потрапити до магазину. Не можемо забрати товар. Нам виставили вимогу: поки ми не заплатимо всіх борги, товар не віддадуть. Тобто вони хочуть, щоб ми не працюючи наперед, в стані війни, заплатили ще два місяці оренди і комунальні послуги", — додала Наталія Швай.

Власниця бізнесу пояснила, що підприємці не мають грошей сплатити Торговельному центру за березень та квітень, адже через такий форс-мажор як початок війни, вони були змушені закрити магазин.

"В договорі про оренду прописано, що згідно настанням форс-мажорних обставин або стану війни орендар звільняється від часткової або повної відповідальності за невиконання обов'язків договору. Тобто настає питання, що я їх не можу виконувати. Я ці умови договору не можу виконувати. Я не можу платити такої оренди, бо в мене немає з чого її платити. 100 тисяч в стані війни можна реально заплатити, не торгуючи? Я хочу закрити бізнес", — розповіла власниця магазину.

Підприємниця також пояснила, що питання порушення договору має розглядатись в судовому порядку.

"Якщо суд скаже, що я все-таки винна їм гроші, я з цим погоджуюсь. Відповідно, я буду платити, але не віддавати мені моє майно — це як мародерство. Є стан війни і я хочу забрати своє", — додала підприємець.

За її словами, в такій ситуації опинились і інші орендарі ТЦ "Порт Сіті". Підприємці залякані, що їх не випустять з товаром.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія, за даними розвідки, легалізувала мародерство своєї армії в Україні, давши вказівку перейти на "самозабезпечення".

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