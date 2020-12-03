У Броварах Київської області на шляхопроводі по вулиці Онікеєнка через ожеледицю сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали дев'ять автомобілів.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
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"Легка ожеледь і рекорд цієї зими: дев'ять розбитих авто під Києвом у Броварах на шляхопроводі вул.Онікеєнка. Попри серйозні пошкодження автомобілів дивом обійшлося без загиблих", - йдеться в повідомленні.
В результаті події постраждали дві людини. Один з них був госпіталізований, другий отримав медичну допомогу на місці.
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