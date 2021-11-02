Інцидент трапився на уроці математики.

Матір шестикласника з Дніпра, яка, як стверджує адміністрація однієї зі шкіл, напала на вчительку сина, своєї провини не визнає.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Наразі правоохоронці відкрили за фактом нападу на вчительку справу за статтею про хуліганство.

Як дізналися журналісти, інцидент трапився на уроці математики.

Дніпрянка прийшла до школи разом зі своїм старшим сином-студентом з’ясовувати, чому педагог відсадила від її 12-річної дитини однолітків та насварила за погану поведінку.

Розмова швидко переросла у конфлікт. За словами потерпілої, матір шестикласника накинулася на неї з кулаками. До побиття приєднався старший брат учня класу.

"Погрожувала, кричала, що я тебе вб’ю, поламаю тобі руки і ноги. Підскочила ця жінка, почала бити її ногами. І її повнолітній син продовжували це побиття. Це трапилося на очах у дітей", – додала директорка школи Любов Рудник.

Сама матір школяра заперечує, що била вчительку, та не вважає себе винуватою: "Ми не вломилися, а зайшли, як усі нормальні, пристойні люди. Я як мати – приходжу та захищаю своїх дітей".

Інформацію про нібито цькування учня сама вчителька заперечує. Наразі потерпіла вже вийшла на роботу, але розмовляти з журналістами на камеру відмовилась.

Що сталося

Інцидент стався 1 листопада у школі №20 міста Дніпро.

За даними ЗМІ, жінка напала зі старшим сином-студентом на вчительку закладу, причину тоді не розголошували. Педагога били ногами.

Зазначалося, що потерпіла звернулася до поліції. Правоохоронці встановлювали правову кваліфікація події, за якою обіцяли відкрити кримінальне провадження.

Як писав УНІАН, у середині жовтня учень шостого класу Дніпровської школи №94 побив вчительку, бо та відібрала у нього мобільний телефон після черги зауважень.

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Автор: Віолетта Орлова