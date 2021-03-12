Породілля запевняє, що не здогадувалася про вагітність.

На Херсонщині у вуличному туалеті виявили тіло новонародженого хлопчика.

Читайте такожУ Запорізькій області розслідують смерть немовляти: що відомо (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що медична сестра повідомила правоохоронцям про 41-річну пацієнтку з кровотечею, яка була вагітна, але дитини при ній не було.

Слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання породіллі, де у вуличному туалеті знайшли тіло новонародженого хлопчика.

Згідно із судово-медичною експертизою дитина народилася мертвою.

«Сама породілля нині перебуває в лікарні. Відомо, що жінка має чоловіка та двох дітей. З її слів, вона нібито не здогадувалася про вагітність. Інші обставини події вона відмовилася пояснювати», – говориться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц