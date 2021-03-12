На Херсонщині у вуличному туалеті виявили тіло новонародженого хлопчика.
Читайте такожУ Запорізькій області розслідують смерть немовляти: що відомо (фото, відео)Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
Зазначається, що медична сестра повідомила правоохоронцям про 41-річну пацієнтку з кровотечею, яка була вагітна, але дитини при ній не було.
Слідчо-оперативна група виїхала за місцем проживання породіллі, де у вуличному туалеті знайшли тіло новонародженого хлопчика.
Згідно із судово-медичною експертизою дитина народилася мертвою.
«Сама породілля нині перебуває в лікарні. Відомо, що жінка має чоловіка та двох дітей. З її слів, вона нібито не здогадувалася про вагітність. Інші обставини події вона відмовилася пояснювати», – говориться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.
Вас також можуть зацікавити новини
- Завагітніла від співмешканця: киянка під прикриттям сурогатного материнства продала дитину парі з Китаю
- На Волині жінка народила за кермом автівки (відео)
- Загадкова смерть немовляти в Одеській області: поліція розслідує можливе вбивство
- У Рівненській області померло немовля, на обличчі у якого заснув кіт
- На Кіровоградщині на смерть замерз хлопчик: у поліції розкрили подробиці інциденту
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram